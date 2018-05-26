خيول الإمارات تخوض تحدي «العربية» في فرنسا

داكس (الاتحاد)

تخوض خيول سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، عصر اليوم، التحدي الكبير في سباق بري أيشا، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، البالغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف يورو، والذي يقام بمضمار داكس الفرنسي، بمشاركة 12 من الخيول القوية من فرنسا وأوروبا.

ويمثل خيول سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان الفرس «وارزون» المنحدرة من نسل «سراب» والفرس «ثيوري»، ويشرف على تدريبها دي موريسون، ويقودها في السباق الفارس جان بابتست هاميل.

وكانت «وارزون»، البالغة من العمر 5 سنوات قد خاضت 6 سباقات، وجاءت ابرز نتائجها حين حلت في المركز الثالث في سباق بري فيردريك بوا لمسافة 2500 متر والذي أقيم بمضمار أجين، وجمعت مكاسب مالية بلغت 2300 يورو.

ويمثل خيول ياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المهر «شداد»، المنحدر من نسل «منجز»، والفرس «فزع»، ويشرف عليها المدرب والفارس السابق فيليب سوجرب وبقيادة جيمي مارتن.

وكان «شداد» البالغ من العمر أربع سنوات قد خاض 7 سباقات وجاءت أبرز نتائجه حين حل في المركز الثاني بفارق أنف في سباق بري أتينيه كامنترون لمسافة 2100 متر، بمضمار تولوز الموسم الماضي.

كمل حل في المركز الثالث ثلاث مرات، أبرزها بفارق نصف طول في سباق بري واردا لمسافة 2000 متر في شهر مارس الماضي، وجمع مكاسب مالية بلغت 10,800 يورو.

وكان «شداد» قد حل في المركز السادس عن رفيق إسطبله «تيمور» في سباق بري السكب لمسافة 1600 متر، بمضمار بورودو في أبريل الماضي، ولكن أبرز نتائجه جاءت في المسافات الطويلة بدء من 1900 متر. ومن أبرز الخيول المشاركة في السباق هناك «السفني» لفايز العلويط، وبإشراف توماس فورسي وبقيادة جيروم كابري، والذي حل في المركز الثاني بفارق0,75 طول عن «تيمور» في سباق بري السكب وهو من اقوى المرشحين للفوز.