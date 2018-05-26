«خالد بن طناف الرمضانية» تدخل مراحلها النهائية



تاريخ النشر: الأحد 27 مايو 2018 أبوظبي (الاتحاد) تنطلق مساء اليوم الأحد، مباراتا نصف نهائي بطولة خالد بن طناف الرمضانية لسباعيات كرة القدم في نسختها الثانية، والتي تقام فعالياتها على ملاعب نادي بني ياس، إذ من المنتظر أن يلتقي في المباراة الأولى فريقا أكاديمية الشهامة مع صقور بني ياس في تمام الساعة العاشرة مساءً، على أن تجمع المواجهة الثانية فريقي إسناد مع شباب التنمية والمجتمع. واستمر فريق أكاديمية الشهامة بقيادة ياسر مطر في تقديم نتائج ومستويات كبيرة، حيث يعتبر أحد أقوى المرشحين لبلوغ النهائي والمنافسة على جائزة المركز الأول البالغة 80 ألف درهم، لكن ستنتظره مواجهة صعبة ومثيرة أمام فريق صقور بني ياس الذي يقوده نجم فريق الوحدة خالد باوزير، إلى جانب العديد من نجوم دوري الخليج العربي. على الجانب الآخر، يلتقي فريق إسناد المدجج بالعديد من اللاعبين الأجانب المقيمين على أرض الدولة مع فريق شباب التنمية والمجتمع والذي بدوره يقدم مستويات كبيرة، حيث أثبت أنه الحصان الأسود في هذه البطولة.