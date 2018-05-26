«ليلة مونديالية» في بطولة «عام زايد» بخورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)

عاشت بطولة عام زايد الرمضانية «ليلة مونديالية» خالصة، أبطالها هم نجوم منتخبنا الوطني في مونديال إيطاليا 1990، حيث خاضوا مباراة استعراضية كروية مع فريق ياس تحت رعاية عبيد سيف الخميري الراعي الرسمي للبطولة.

وخاض عدد من أبرز نجوم كرة الإمارات القدامى، أبرزهم عدنان الطلياني وفهد خميس وناصر خميس ومبارك وخليل غانم وعبدالله سلطان ومحسن مصبح وعبدالقادر حسن وعبدالعزيز محمد وإبراهيم مير وحسين غلوم مباراة جميلة انتهت بالفوز بهدفين لهدف سجلهما كل من عبدالعزيز محمد وعبدالله النقبي، أما هدف ياس فسجله خالد مراد الرئيسي. وفي ختام المباراة قام عبيد سيف الخميري بتكريم الموندياليين وأهداهم كأس الفوز بالتحدي مع ميداليات ذهبية، ثم تم التقاط الصور التذكارية للفريقين بحضور عدد من الشخصيات المجتمعية في خورفكان.