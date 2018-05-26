خليفة الشامسي: مكاسب مشاركة «شرطة أبوظبي» أكبر من النتائج

وليد فاروق (دبي)

عبر العميد خليفة بطي الشامسي، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، عن سعادته بمشاركة فريق شرطة أبوظبي في منافسات النسخة الثامنة لبطولة «مكتوم بن راشد» لسباعيات الكرة، باعتبارها بطولة مجتمعية في المقام الأول تحرص على تجميع شباب الوطن من مختلف قطاعات الدولة، في منافسات رياضية عالية المستوى.

وأوضح أن فريق شرطة أبوظبي حريص على المشاركة في جميع المحافل الرياضية تنفيذاً لتوجيهات معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، الذي يحرص على توجيه ومتابعة كافة أنشطة ومشاركات كافة فرق شرطة أبوظبي في كل الألعاب الرياضية المختلفة وفي كل المحافل، سواء داخل الدولة أو خارجها كروية أو في ألعاب أخرى.

وأشار العميد خليفة الشامسي إلى أن الاهتمام في الرياضة من قبل شرطة أبوظبي منصب على مختلف الألعاب وليس كرة القدم فقط، مشيراً إلى أن بطولة مكتوم بن راشد الكروية لها شهرتها وسمعتها على مستوى بطولات شهر رمضان الفضيل، وهو ما حفز فريق شرطة أبوظبي على التواجد والمشاركة فيها باعتبارها محفلاً رياضياً مهما.

وأوضح: «بغض النظر عن نتائج المنافسات، والتي لا زال فريق شرطة أبوظبي يحمل آمالا في مواصلة مسيرته بالبطولة رغم نتائجه في أو مباراتين بالبطولة، إلا أن الهدف الأساسي والأهم هو المشاركة والتواجد في المقام الأول بمحفل يحظى بمشاركة شباب الوطن من مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، ومجرد تجمعهم معاً وتواصلهم هو هدف غالٍ».

وتابع: «سعداء بمشاركتنا في هذه البطولة نظراً لما تحظى به من مستويات كروية وفنية عالية، علاوة على أن وجودنا كفريق يحمل اسم شرطة أبوظبي يعد دافعاً كبيراً للشباب على أهمية الدور الرياضي في حياتنا»

وأكد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي أنه علاوة على الدور الرياضي الكبير الذي تحرص على تقديمه البطولة بتجمع شباب الوطن من مختلف القطاعات في منافسات رياضية تقرب بين الجميع في أجواء رمضانية لطيفة.