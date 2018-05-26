الأرميني سركيسيان بطل «دولية الشارقة للشطرنج الخاطف»

الشارقة (الاتحاد)

أحرز الأستاذ الدولي الكبير الأرميني جبريل سركيسيان، لقب بطولة الشطرنج الخاطف والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج لمدة يوم واحد على هامش بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 130 لاعباً من 23 دولة، من بينهم 35 لاعباً من أصحاب الألقاب الدولية.

وحقق سركيسيان، مدرب الفريق الأول لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الصدارة برصيد 8 نقاط من 9 جولات بواقع 7 انتصارات وتعادلين، وحل بالمركز الثاني الأستاذ الدولي الكبير الإسباني فيكتور موسكالينكو برصيد 7.5 نقطة، فيما حل ثالثاً الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، متعادلاً مع أصحاب المراكز الرابع والخامس والسادس، ومبتعداً عنهم بفارق نظام كسر التعادل، وجاء في المركز الرابع الأستاذ الدولي الكبير الكوبي وولتر أرينسيبيا فيما حلّ خامساً الأستاذ الدولي الكبير الروسي قسطنطين لاندا مدرب المنتخب الأول، وذهب المركز السادس للأستاذ الدولي الكبير الأوكراني ديمترو كوماروف.

وشهدت البطولة حضور ومتابعة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس مجلس إدارة النادي، يرافقه ماكرو بولص نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية، وأعضاء الاتحاد العربي للشطرنج، وحشد غفير من روّاد ومتابعي الشطرنج في الدولة.

كانت اللجنة المنظمة قد رصدت جوائز للاعبين الستة الأوائل في بطولة الشطرنج الخاطف، كما رصدت جوائز للاعبين العشرة الأوائل في البطولة الرئيسية، بالإضافة إلى جوائز خاصة لأفضل لاعبة في البطولة ولأفضل لاعب ولاعبة من الإمارات، حيث ستختتم البطولة مساء اليوم باحتفالية توزيع الجوائز على المراكز الأولى بعد انتهاء الجولة التاسعة.