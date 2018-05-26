7 فرق في بطولة بني ياس الرمضانية الأولى للسلة

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك 7 فرق في البطولة الرمضانية الأولى لكرة السلة بنادي بني ياس، والتي تجرى بمناسبة الاحتفاء بالصالة الجديدة للعبة بالنادي. ويرى إبراهيم جميل، عضو مجلس إدارة نادي بني ياس للألعاب الأخرى، مشرف السلة بالنادي، أنها فرصة جيدة للغاية لأن تكون مثل هذه البطولة الرمضانية، استعداداً مناسباً للغاية للموسم الجديد، مشيراً إلى أن الفرق المشاركة، تعتبرها فرصة جيدة للغاية لتجهيز اللاعبين لبداية موسم جيد للعبة.

وقال إبراهيم جميل: «تحصل الفرق المشاركة على راحة اليوم، على أن تقام يوم غد المباراة النهائية للبطولة التي انطلقت منذ أيام قليلة، وأن نظام البطولة كان مختلفاً نسبياً، سواء من ناحية عدد اللاعبين بكل فريق أو حتى مدة المباراة، وهو ما منح المباريات حماساً كبيراً». وأضاف: «عقب كل مباراة يتم اختيار أحسن لاعب ويتم تكريمه بالشكل المناسب، وهذه النسخة الأولى أقيمت بتوجيهات من سليم الجنيبي، رئيس شركة نادي بني ياس للألعاب الرياضية، والذي أكد أن مثل هذه البطولة تعتبر محطة إعداد أولى لترتيب أوراق الفريق استعداداً للموسم المقبل، الذي يسعى خلاله أبناء النادي إلى مواصلة العطاء الإيجابي الذي أظهروه في الموسم المنتهي». وتابع إبراهيم جميل: ستكون هذه البطولة بشكل منتظم خلال الأعوام المقبلة لكونها المرحلة الأولى من إعداد اللاعبين المشاركين كافة للموسم الجديد.