مروان بن غليطة يشيد ببطولة «الشارقة الرياضية»

عماد النمر (الشارقة)

أشاد المهندس مروان بن غليطة ببطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات، وذلك خلال حضوره منافسات اليوم الثامن للبطولة، قائلاً إن ما نشهده يدعو للاعتزاز، فالبطولة استطاعت ومنذ ثلاث سنوات أن تستقطب نخبة من اللاعبين وتمضي في الاستثمار بالعناصر الموهوبة، كما أن تواجد طاقم من الحكام الناشئين الواعدين لفتة ضرورية، تسهم في تطوير قدراتهم وخبراتهم، وهذا أمر غاية في الأهمية فيما يتعلق بإثراء واقع الرياضة المحلية، ويضعنا جميعاً أمام مشهد رياضي متكامل سمته الشغف والإثارة والتميّز والمنافسة الشريفة.

وتابع: شهدنا في هذه الأمسية منافسات جمعت فرقاً ناشئة موهوبة، وفي الحقيقة لقد انبهرت بالمستويات الفنية التي قدموها والندية التي رافقت اللقاءات، وهذا بحد ذاته نقطة مهمة تحسب لقناة الشارقة الرياضية التي استطاعت من خلال هذا الحدث الرياضي أن تتخطى دورها الناقل للحدث لتنظمّه، وأن تمضي في صناعة النجوم وتجهّزهم للمستقبل، وهي خطوة مهمة تقدمها جهة إعلامية بما يخدم التنمية المجتمعية التي تزدهر معالمها في إمارة الشارقة والإمارات بشكل عام.

وقد شهدت منافسات الناشئة تحت سن 14 عاماً إثارة بالغة، كشفت عن مواهب كبيرة يتمتع بها اللاعبون، وذلك في اليوم الثامن لمنافسات بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية، واستطاع فريق ناشئة واسط أن يحرز أول فوز له في البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على فريق سبورت فور آول، منتزعاً بذلك ثلاث نقاط ثمينة، بينما حافظ فريق ريتش تارجيت على صدارته للترتيب بعد فوز مهم على فريق بركان بنتيجة (3-1)، ما يشعل المرحلة المقبلة من المنافسات التي تقام بنظام الدوري.

واستضافت البطولة في يومها الثامن حارس مرمى نادي الوحدة محمد الشامسي، وزميله لاعب وسط الوحدة خالد باوزير، حيث أشاد الثنائي بما شاهدوه من تنظيم للحدث على أعلى مستوى، إلى جانب سخونة المنافسات بين فرق الناشئة، وأكدا أن بطولة الشارقة الرياضية باتت واحدة من المناسبات التي تستقطب ألمع النجوم على مستوى لعبة كرة قدم الصالات. وتنطلق مساء اليوم منافسات الدور ربع النهائي للبطولة، التي تختتم الجمعة المقبل، حيث تقام اليوم مباراتان تجمع الأولى بين ليدر سبورت والإمبراطور، فيما يلتقي في الثانية شرطة الشارقة وكواترو، على أن يلتقي غداً «إس دي آي» مع البيان، والنجوم مع إنذار، ويقضي نظام دور الثمانية بخروج المغلوب.