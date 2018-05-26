4 مواجهات تدشن سلة «الكراسي المتحركة»

دبي (الاتحاد)

تنطلق مساء اليوم بصالة نادي شباب الأهلي دبي، منافسات بطولة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم التي يشارك فيها 10 فرق، وذلك بإقامة 4 مباريات، حيث يلتقي النيابة العامة مع هيئة كهرباء ومياه دبي في تمام الساعة 9:45 مساء، ثم بلدية دبي مع هيئة الصحة في دبي في مواجهة تنطلق الساعة 10:35 مساء، تليها مباراة الأنصاري للصرافة مع القيادة العامة لشرطة دبي في الساعة 11:25 مساء، ثم دناتا للسفريات مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن توزيع الفرق العشرة، على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى، بلدية دبي، ودناتا للسفريات، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في حين ضمت المجموعة الثانية، النيابة العامة، والأنصاري للصرافة، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وجمعية الاتحاد التعاونية.

واعتبر ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، أن وجود هذه البطولة ضمن دورة ند الشبا، منحها العديد من المكاسب المهمة خلال السنوات الماضية، أبرزها النجاح في تعزيز دمج فئات المجتمع، حيث تتيح البطولة وجود لاعبين من الأصحاء رفقة 3 لاعبين من أصحاب الهمم على أرضية الصالة في الوقت نفسها خلال المباراة، وهو ما جعل المزيد من فئات المجتمع يتعرفون على هذه الرياضة عن قرب، ويتواصلون مع أصحاب الهمم. وأضاف أن البطولة ساهمت في جذب أسماء عالمية، حيث سيعود التايلاندي أكاسيت، أفضل لاعب في العالم، للمشاركة في هذه النسخة، والمصري أبو الفتوح، إلى جانب نجوم من تركيا ودول أخرى ولاعبي منتخبنا الوطني الذين شاركوا مؤخراً في بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم.