ماجد البلوشي يحرز لقب سباق الدراجات في «ناس»

رضا سليم (دبي)
أحرز ماجد محمد البلوشي لقب الفئة المفتوحة للرجال في سباق الدراجات الهوائية، الذي أقيم مساء أمس الأول ضمن دورة ند الشبا الرياضية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها».
وقطع البلوشي مسافة السباق البالغة 75 كلم بزمن وقدره 1:38:15 ساعة، وسط مشاركة 630 دراجاً، وجاء في المركز الثاني بفارق جزء واحد من الثانية الدراج محمد حسن المروي لاعب فريق الجنسية والإقامة بدبي، بزمن 1:38:16 ثانية، والثالث محمد المنصوري لاعب منتخبنا الوطني في زمن وقدره 1:38:18 ساعة.
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وفي ختام المنافسات قام بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى، كل من: أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية، وحسن المزروعي مدير دورة ند الشبا الرياضية، ونورة الجسمي مديرة السباق.
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