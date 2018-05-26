ماجد البلوشي يحرز لقب سباق الدراجات في «ناس»

رضا سليم (دبي)

أحرز ماجد محمد البلوشي لقب الفئة المفتوحة للرجال في سباق الدراجات الهوائية، الذي أقيم مساء أمس الأول ضمن دورة ند الشبا الرياضية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وقطع البلوشي مسافة السباق البالغة 75 كلم بزمن وقدره 1:38:15 ساعة، وسط مشاركة 630 دراجاً، وجاء في المركز الثاني بفارق جزء واحد من الثانية الدراج محمد حسن المروي لاعب فريق الجنسية والإقامة بدبي، بزمن 1:38:16 ثانية، والثالث محمد المنصوري لاعب منتخبنا الوطني في زمن وقدره 1:38:18 ساعة.

وعلى صعيد «أصحاب الهمم»، الذين تم تقسيمهم وفق فئتي دراجات الطريق ودراجات اليد، حقق عبدالله سالم المركز الأول في فئة دراجات الطريق قاطعاً المسافة البالغة 10 كلم، بزمن وقدره 24:38 دقيقة، والثاني عبدالله يوسف الحمادي بزمن 30:16 دقيقة، وثالثاً حمدان علي بزمن 34:50 دقيقة، أما في فئة دراجات اليد فحصل على المركز الأول حسين المازم بزمن 24:491 دقيقة، وبالمركز الثاني عايض علي الأحبابي بزمن 24:495 دقيقة، وثالثاً علي السعدي بزمن 24:479 دقيقة.

وفي ختام المنافسات قام بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى، كل من: أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية، وحسن المزروعي مدير دورة ند الشبا الرياضية، ونورة الجسمي مديرة السباق.