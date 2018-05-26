الدرمكي وكاترينا يتوجان بلقبي الشطرنج للشباب والسيدات

أبوظبي (الاتحاد)

توج سلطان الدرمكي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج، والدولية الفلبينية كاترينا مانريك بلقبي الشباب والسيدات في بطولة الشطرنج، التي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة ضمن بطولة زايد الرياضية، والتي اختتمت منافستها ببطولة الرجال في الساعات الأولى من صباح أمس.

وحقق الدرمكي المركز الأول ولقب بطولة الشباب برصيد خمس نقاط ونصف، وحل الهندي سيدراث بالاجي بالمركز الثاني برصيد خمس نقاط، وكان المركز الثالث من نصيب اللاعب الإماراتي سلطان عامر برصيد 4 نقاط ونصف، تلاه اللاعبان الهنديان أديتا مانوج وفيشال شودري بالمركز الخامس والسادس على التوالي.

وفي بطولة السيدات جمعت كاترينا خمس نقاط ونصف، حيث فازت بخمس جولات وتعادلت في واحدة فقط، لتنهي المسابقة في الصدارة، وحلت الهندية أنايا سينج في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، ونالت الفلبينية باتريكا سيليست المركز الثالث برصيد 4 نقاط ونصف، وتعادل على المركز الرابع ثمان لاعبات برصيد 4 نقاط لكل منهم، وبعد إجراء عملية كسر التعادل حلت الهندية هارشافارديني بالمركز الرابع تلتها الإماراتية فاطمة الوهابي بالمركز الخامس وجيا شاه بالمركز السادس.

وشهد منافسات اليوم الثاني من البطولة حسين عبد الله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج سهيل عبد الرحيم العوضي وإبراهيم إسماعيل المهيري عضوا مجلس إدارة النادي سعيد أحمد الخوري المدير التنفيذي.