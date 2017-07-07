«التحالف» يستهدف ترسانة صالح في صنعاء وذمار

عقيل الحلالي (صنعاء)

كثف التحالف العربي في اليمن غاراته على أهداف يعتقد أنها قواعد عسكرية سرية تابعة للمخلوع علي صالح في مناطق جبلية وزراعية في محافظتي صنعاء وذمار وسط البلاد. وذكر سكان ومصادر عسكرية أن طيران التحالف شن، ليل الأربعاء الخميس، المزيد من الغارات على منطقة وادي سهام ببلدة الحيمة الخارجية غرب صنعاء ليرتفع إلى 13 عدد الغارات العنيفة التي استهدفت المنطقة، حيث يعتقد بوجود ترسانة عسكرية مخبأة وتعود للحرس الجمهوري الموالي لصالح. كما استهدفت بالتزامن عشر غارات جوية منطقة بني سويد الجبلية التابعة لمحافظة ذمار جنوب صنعاء.

وبحسب سكان فإن المنطقة المستهدفة تخضع لسيطرة الحرس الجمهوري منذ نحو عامين، وتنتشر فيها معدات وآليات عسكرية تم إخفاؤها بعناية تحسباً لضربات جوية. وسبق أن تعرضت هذه المنطقة ومناطق مجاورة لقصف جوي عنيف العام الماضي. كما طال القصف الجوي للتحالف العربي مواقع عسكرية في جبلي عيبان وظفار غرب العاصمة صنعاء، وقالت بعض وسائل الإعلام المحلية إنها «مستودعات أسلحة» تابعة لقوات صالح.

ورصد مراقبون 60 غارة جوية شنها الطيران العربي أمس الخميس على أهداف متفرقة في اليمن، بينها أربع غارات دمرت موقعاً في بلدة اللحية الساحلية شمال محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر في غرب البلاد. كما أصابت أربع غارات أهدافاً متحركة وثابتة في بلدتي مقبنة والوازعية بمحافظة تعز (جنوب غرب)، ليرتفع إلى نحو 20 عدد الغارات على المنطقتين منذ الأربعاء. وفيما ذكرت قيادة محور تعز العسكري، التابعة للجيش الوطني، أن الغارات استهدفت مواقع وتعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي وصالح في مقبنة والوازعية، وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن 24 على الأقل من عناصر الميليشيات قتلوا وجرح 34 آخرون في القصف الجوي. وتواصلت أمس الخميس في محافظة تعز المعارك بين القوات الحكومية والميليشيات الانقلابية في معظم الجبهات الداخلية ومنها المدخلان الشرقي والغربي الجنوبي للمدينة، العاصمة المحلية.

وذكرت المصادر عسكرية أن قوات الشرعية أفشلت مجدداً محاولة تسلل للميليشيات باتجاه القصر الجمهوري المحرر الشهر الفائت في شرق المدينة، مؤكدة تكبد الانقلابيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وفي سياق متصل، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات الحكومة وميليشيات الانقلاب في بلدتي صرواح ونهم شرق صنعاء، حيث استهدفت سبع غارات جوية أهدافاً للميليشيات في البلدتين.