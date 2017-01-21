«شياومي» ترسخ وجودها في الهند

ترجمة: حسونة الطيب
أعلنت شركة شياومي الصينية للهواتف الذكية، عن تجاوز إيراداتها مليار دولار خلال السنة الماضية، في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق النمو في الخارج، وسط احتدام المنافسة على الصعيد المحلي. وتحل شركات التقنية الصينية حالياً، في مقدمة سوق الهواتف الذكية في الهند، التي تعتبر ثاني أكبر سوق غير مستقلة من قبل شركات صناعة الهواتف، في وقت بدأت تلوح فيه بوادر النمو في أفق أخرى.
وارتفعت مبيعات هواتف شياومي الذكية، بما يزيد على الضعف في الهند من 3 ملايين إلى 6,5 مليون وحدة. ويقول شاو زي شو، المدير المالي للشركة: «يعني تجاوز عائداتنا لمليار دولار، نجاحنا في تخطي مرحلة المحلية والدخول في الرحاب العالمية. وتعتبر 2016 بمثابة سنة الإنجازات بالنسبة لنا عندما تمكنا من التحول إلى العالمية».
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وأكد شاو، أن نمو الشركة سار حسبما هو مخطط له وفي المناطق المستهدفة، وبدلاً من تقديم أولوية النمو أو كسب حصص سوقية بأي تكلفة كانت، ركزت الشركة على تعزيز كفاءتها في مبيعات الشبكة وتوزيعها وتطوير نظامها البيئي.
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