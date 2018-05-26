نصف نهائي الرماية للرجال والسيدات الليلة

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات الدور قبل النهائي لفئة الرجال والسيدات لمسافة 15 متراً، في بطولة الرماية، بمشاركة 26 رامياً من فئة الرجال، و 12 رامية لفئة السيدات، تأهلوا لهذا الدور، بينما يقام الأربعاء المقبل الدور النهائي لمسافة 20 متراً.

وقد شهدت منافسات هذا العام تنافساً شديداً بين المشتركين في جميع الفئات بجانب فئة الصغار، التي تم إطلاقها في منافسات هذا العام للمرة الأولى، والذي سيقام نهائيه غداً.

وفي فئة الرجال يدخل دحيمي الأميري وعلي خمران القبيسي كمرشحين للوصول إلى الدور النهائي بعد تحقيقهما العلامة الكاملة في مسافة 10 أمتار، غير أن المنافسة هذه المرة ستكون في مسافة 15 متراً وما يعد أكثر صعوبة بالنسبة لجميع المشاركين، وسيتأهل الى الدور الثاني الأفضل والأكثر خبرة في المشاركة في مثل هذه البطولات، حيث تمتاز هذه الرياضة بضرورة الالتزام بهدوء الأعصاب والتركيز العالي وعدم التشتيت.

كما سيواجه الأميري والقبيسي منافسة قوية من قبل حميد المزروعي وخالد المنهالي ومحمد البريكي وعبدالله القبيسي والذين حققوا 99 نقطة في مجموعهم بالدور الأول، والذي لا يعد فارقاً كبيراً بالنسبة للمتصدرين.

وفي فئة السيدات تدخل شيرينا البلوشي وفاطمة أحمد علي، سباق المنافسة في مسافة 15 متراً أيضاً بعد أن تصدرتا الدور الأول لمسافة 10 أمتار إثر تحقيقهما مجموع 98 نقطة، بجانب منافسة من حصة العجامي صاحبة مجموع 96، ومريم سالم الزعابي وأمنية محمد الحجيري اللتان تحصلتا على مجموع 95 نقطة في الدور الأول أيضاً، وتعتبر منافسات هذا العام أكثر تنافسية بمجموع المشاركين، الذي فاق 80 رامياً ورامية في البطولة، التي يحتضنها نادي الضباط كل عام.