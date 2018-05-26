الوحدة يتصدر «الجو جيتسو» بـ 5 ذهبيات

أبوظبي (الاتحاد)

تصدرت أكاديمية نادي الوحدة منافسات اليوم الأول في بطولة الجو جيتسو من دون البدلة، ضمن فعاليات بطولة زايد، وتنظم على مدار يومين في صالة المقطع بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، بمشاركة 350 لاعباً من أندية الدولة، والأندية والأكاديميات الخليجية والعربية والآسيوية والعالمية.

وشارك 90 لاعباً في منافسات اليوم الأول، الذي خصص للحزام الأزرق، كما شهد اليوم الأول منافسات أصحاب الهمم بمشاركة 11 لاعباً ضمن المبادرة الخاصة، التي تبنتها اللجنة العالمية للأولمبياد الخاص، بالتعاون مع اتحاد الجو جيتسو.

وعقب تتويج أصحاب الهمم قدمت لجنة الأولمبياد الخاص درعاً تذكارية لاتحاد اللعبة قام بتسليمها راشد عبدالله، مدير العمليات في اللجنة المنظمة، إلى منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو.

وتصدرت أكاديمية الوحدة للجو جيتسو منافسات اليوم الأول بـ6 ميداليات ملونة، منها 5 ذهبيات وواحدة فضية وحصد 170 نقطة، وحلت أكاديمية النصر للجو جيتسو بالمركز الثاني برصيد 6 ميداليات ملونة منها ذهبيتان و3 فضيات وبرونزيتان وجمعت 138 نقطة، وحصل فريق القوات المسلحة على المركز الثالث، برصيد 7 ميداليات منها ذهبية و4 فضيات وبرونزيتان وحصد 135 نقطة.