تحدي السلة يجمع «أصحاب الهمم» مع «النجوم» فــي لقاء اليوم

محمد سيد أحمد وعلي الزعابي (أبوظبي)

تحت شعار رياضة بلا حدود، تقام اليوم مباراة في كرة السلة تجمع فريقاً من «أصحاب الهمم» مع كبار الشخصيات ونجوم الرياضة في الدولة بالصالة الرياضية الخارجية بنادي ضباط القوات المسلحة، ضمن مبادرة (نلعب معاً)، التي أطلقت خلال بطولة زايد الرياضية، التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وتستمر فعالياتها حتى الأحد المقبل.

وتهدف المبادرة إلى توعية المجتمع عن «أصحاب الهمم»، وتسليط الضوء على إنجازاتهم لتعزيز روح الاندماج في المجتمع، إضافة إلى ذلك تهدف المبادرة الرياضية للترويج لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019».

وتم توجيه دعوات للشخصيات البارزة في المجتمع ونجوم الرياضة في الدولة للمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية لإبراز هذا الحدث.

ويأتي تنظيم المبادرة بالتنسيق بين اللجنة المنظمة العليا لبطولة زايد الرياضية، اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، التي بدورها أطلقت مجموعة من المبادرات، والتي بدأت هذا الشهر ببطولة مصغرة للجولف، والمشاركة في منافسات الجو جيتسو على هامش منافسات بطولة زايد الرياضية، وتختتم بإقامة مباراة كرة السلة الموحدة.