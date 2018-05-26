كوبي (أ ف ب)

وعد النجم الاسباني أندريس انييستا مشجعي ناديه الياباني الجديد فيسل كوبي بالسعي لإحراز لقب الدوري المحلي والنمو على الصعيد الآسيوي، وذلك في زيارته الأولى إلى ملعب النادي الذي انضم إليه هذا الأسبوع بعد أكثر من عقدين مع برشلونة الإسباني.

وأقام النادي احتفالا في ملعبه بمدينة كوبي في غرب البلاد، ظهر فيه انييستا مع قميصه الجديد الذي يحمل الرقم 8، وهو الرقم نفسه الذي ارتداه في مسيرة زاخرة بالألقاب مع برشلونة امتدت 22 عاما. وكان برفقة لاعب خط الوسط البالغ من العمر 34 عاما، هيروشي ميكيتاني، الرئيس التنفيذي لشركة «راكوتن»، الراعية الأساسية لقميص برشلونة ومالكة فيسل كوبي.

وتواجد نحو أربعة آلاف مشجع في الملعب، وحظيو بفرصة رؤية «رسام» خط الوسط يقوم بحركات فنية مع الكرة، ويقوم بركل بعضها في اتجاه المشجعين الذين تلقفوها بفرح.

وتوجه انييستا إلى المشجعين بالقول «هذا تحد كبير، آمل في ان أقدم للنادي كل ما في استطاعتي».

وقدم النادي الياباني في 24 مايو لاعبه الجديد الذي يتردد إنه وقع عقدا لثلاثة أعوام يتقاضى بموجبه راتبا سنويا يصل إلى 30 مليون دولار أميركي، في ما يعد مبلغا قياسيا بالنسبة إلى الدوري الياباني.

وقال انييستا «اعتقد إنني يجب أن أسعى خلف أفضل الأهداف في كرة القدم وفي حياتي»، مبديا رغبته في قيادة فيسل كوبي إلى إحراز لقب الدوري المحلي «وإذا أمكن غزو آسيا».

ويعد انييستا أبرز اسم ينضم إلى ناد ياباني لكرة القدم، ويأتي على عكس الاتجاه السائد لدى العديد من اللاعبين المخضرمين والأسماء البارزة في عالم اللعبة الأكثر شعبية عالميا، بالانتقال إلى أندية في الصين تجذبهم بعقود باذخة ووعود بتحول البلاد في السنوات المقبلة إلى عملاق كروي.