جيريرو يستأنف على إيقافه

ليما (أ ف ب)

أقدم قائد منتخب البيرو لكرة القدم باولو جيريرو على محاولة أخيرة للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018، بتقدمه بطلب استئناف إلى محكمة سويسرية لإلغاء عقوبة الإيقاف المفروضة بحقه، بحسب ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة. وكانت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» قد قررت في 14 مايو، رفع عقوبة الإيقاف التي فرضت بحق جيريرو لثبوت وجود منشطات في فحص خضع له، من ستة أشهر إلى 14 شهرا، ما سيؤدي إلى حرمانه من خوض مونديال روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.

وتقدم المهاجم جيريرو المدعوم في مسعاه من سلطات بلاده، بطلب الاستئناف إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية، وهي الوحيدة المخولة نقض قرارات «كاس» التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها.

وقال رئيس الاتحاد البيروفي إدوين أوفييدو في بيان «قمنا بذلك على أمل أن نرى باولو في كأس العالم».