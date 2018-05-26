الإمارات الأولى عالمياً في «التميز البيئي» لرياضة السيارات

دبي (الاتحاد)

أصبحت الإمارات، أول دولة في العالم تحصل هيئتها الوطنية المشرفة على رياضة السيارات على شهادة الإنجاز البيئي المتميز للرياضة والتنقل من الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، وكان نادي الإمارات للسيارات والسياحة أحرز في عام 2015 المرتبة الثالثة على مستوى العالم، وحصل على أعلى تكريم رسمي متاح للهيئات المشرفة على رياضة السيارات في العالم.

وتأتي الشهادة التي حصل عليها نادي الإمارات للسيارات والسياحة، تكريماً لنجاحه في تطبيق مجموعة واسعة النطاق من مبادرات التنمية المستدامة، تماشياً مع الأهداف البيئية العالمية للاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، الهيئة الدولية المشرفة على رياضة السيارات، والتي يمثلها نادي الإمارات للسيارات والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبناء على اقتراح الاتحاد الدولي للسيارات، وافق محمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة، واتحاد الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية، على أن يقوم بدور سفير البيئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بصفته نائباً، إلى جانب مسؤولياته عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا».