«موديز» تؤكد قوة اقتصاد النمسا



تاريخ النشر: الأحد 27 مايو 2018 فيينا (وام) أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني احتفاظ النمسا بتصنيفها «Aa1» مع نظرة مستقبلية مستقرة بناء على أحدث تقرير سنوي أوضح أن اقتصاد النمسا متنوع ويتمتع بصحة جيدة وتنافسية عالية ويستفيد من قاعدة صناعية كبيرة ذات قيمة مضافة عالية. وعدد تقرير الوكالة السنوي ثلاثة أسباب رئيسة اعتبر أنها تقف وراء احتفاظ النمسا بتصنيفها الائتماني للعام الثاني هي قوتها الاقتصادية التي وصفها بالمرتفعة جدا وقدرتها المالية القوية بالإضافة القوة المؤسسية التي صنفها بأنها قوية جدا واعتبرت الوكالة أن تقييم حجم مخاطر ملف ائتمان النمسا متوازن.