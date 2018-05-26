1800 اجتماع عقدها ممثلو 143 دولة في ملتقى الاستثمار

دبي (الاتحاد)

عقد المشاركون في ملتقى الاستثمار السنوي الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، مؤخرا، 1800 اجتماع عالي المستوى، بحضور ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص من 143 دولة، وأكثر من 1000 من خبراء الاستثمار وما يزيد على 20 ألف زائر. وشارك في المعرض المصاحب للملتقى، 459 عارضاً ضموا أجنحة دولة الإمارات الوطنية، والمنظمات الدولية، ووكالات ترويج الاستثمار، والمنظمات الحكومية والخاصة المعنية بالاستثمار.

واجتذب الحدث الذي شغل 8 من قاعات مركز معارض دبي التجاري العالمي على مساحة بلغت 8000 متر مربع أكثر من 100 وكالة من وكالات تشجيع الاستثمار والمناطق الحرة.

ومن المقرر عقد الدورة المقبلة لملتقى الاستثمار السنوي التاسع من 8 إلى 10 أبريل 2019.