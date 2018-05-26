الإمارات تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بإسبانيا

سان سبستيان (إسبانيا) (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية في أعمال الاجتماع الـ108 للمجلس التنفيذي لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد في مدينة سان سبستيان بإسبانيا خلال الفترة من 23 حتى 25 من مايو الحالي. ترأس وفد الدولة خلال الاجتماع محمد خميس المهيري، وكيل وزارة ومستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة، والذي تقلد مؤخرا منصب «مستشاراً خاصاً» للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.

ناقش الاجتماع عدداً من الملفات الحيوية المتعلقة بسبل تطوير وتنمية قطاع السياحة العالمي، حيث ضم جدول الأعمال مناقشة ميزانية منظمة السياحة العالمية وهيكلها التنظيمي، مع استعراض العديد من التقارير الخاصة بأداء برامج العمل بالمنظمة من بينها برنامج الإحصاءات السياحية والحساب الفرعي وكذاك برنامج التنافسية السياحية والاستدامة وتم عرض مشاريع المنظمة فيما يخص إنشاء أكاديميات تدريبية إقليمية للمنظمة وكذلك توجه المنظمة نحو التركيز على الابتكار والتحول السياحي في الفترة المقبلة.

قال محمد خميس المهيري، إن قطاع السياحة يشكل ركيزة أساسية من ركائز النمو لاقتصادات دول العالم، مشيراً إلى أن منظمة السياحة العالمية تلعب دورا رئيسا في تطوير السياسات والتنسيق بين الدول وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في العمل السياحي وتسهيل الحركة السياحية العالمية في إطار معايير ومؤشرات التنافسية السياحية العالمية.