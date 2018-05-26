«تنظيم الاتصالات» تعقد ورشة لممكنات الحكومة الذكية

دبي (الاتحاد)

عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورشة عمل تعريفية لاستعراض مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية وأبرز التحديثات التي طرأت عليها في العام 2018، بالإضافة إلى أفضل ممارسات الجهات الاتحادية خلال العام 2017. كما تضمنت الورشة استعراضاً لمستهدفات عام 2018، وتناولت كذلك تجربة المستخدم وأهميتها لمعرفة توقعات المستخدمين وإيجاد حلول لتوقعاتهم. كما تناولت الورشة دراسة لتجربة الاستثمار في التحول الذكي بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضمن جدول أعمال الورشة تسليط الضوء على ممكنات الحكومة الذكية التي تغطي سبعة مؤشرات رئيسة هي مؤشر التحول الإلكتروني/الذكي للخدمات الحكومية، ومؤشر استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية/الذكية، ومؤشر التوعية العامة بالخدمات الإلكترونية/الذكية، ومؤشر التزام المواقع الإلكترونية بمعايير جودة المواقع الإلكترونية، ومؤشر التزام الخدمات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الإلكترونية/الذكية، إضافة إلى مؤشر تكامل الخدمات الإلكترونية /الذكية.

قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «نعمل يداً بيد مع الجهات الحكومية جميعاً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز ريادة دولة الإمارات في ميدان التحول الرقمي.