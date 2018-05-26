مؤشر: سكان الإمارات يتابعون إنفاق أموالهم بشكل دقيق

أبوظبي (الاتحاد)

أشارت نتائج مؤشر «موني سمارت»، الذي أطلقه مصرف أبوظبي الإسلامي، أن سكان دولة الإمارات لديهم الوعي الكافي بمتابعة إدارة وإنفاق أموالهم بشكل دقيق مقارنة مع نتائج المؤشر في عام 2014، كما أن هناك انخفاضا في عدد الأفراد من الذين ينفقون الأموال خارج حدود إمكانياتهم مقارنة بعام 2014.

ويقدم مؤشر «موني سمارت» معلومات حول الاتجاهات المتعلقة بالسلامة والتوعية المالية، بما يشمل الادخار وإدارة الديون والاستثمار. ويعتمد المؤشر على استبيانات دورية لعيّنة تضم 1300 من سكان دولة الإمارات ممن يزيد دخلهم على 10 آلاف درهم شهريا، مع العلم أن المؤشر يستند أيضاً إلى مقارنة الإجابات مع نتائج استطلاع رأي غير منشور تم إجراؤه في العام 2014. واستناداً إلى الدراسة الاستبيانية الجديدة للمؤشر، أكد 56٪ من الأشخاص المُستطلعة آراؤهم بأنهم يتتبّعون «أوضاعهم الماليّة وإنفاقهم بدقة»، بما يعادل ارتفاعاً عن نسبة 52% خلال العام 2014، ما يشير إلى أن الناس يبدون حرصاً أكبر على وضع ميزانية مستقرة وإدارة شؤونهم المالية الشخصية.

وقال 38٪ من المشمولين بالدراسة إن لديهم فكرة جيدة ولكن ليست دقيقة عن مقدار ما ينفقونه، مقارنة مع 37٪ في العام 2014؛ فيما أكد 6٪ منهم بأنهم لا يهتمون بالأمر على الإطلاق، وهو ما يمثل تراجعاً عن نسبة 12٪ المسجلة في العام 2014. بالإضافة إلى ذلك، يسدد 57٪ من سكان الإمارات مصاريفهم كل شهر ويبقى لديهم بعض الأموال في ميزانيتهم، وذلك مقارنة مع 55٪ في العام 2014. ويقول حوالي 40٪ من المشمولين بالدراسة بأنه لا يتبقى لديهم سوى القليل من الأموال للادخار بعد تسديد كامل مصاريفهم، مقارنة مع 36٪ سابقاً. وتشير الدراسة أيضاً إلى تراجع عدد الأشخاص الذين ينفقون خارج حدود قدرتهم المالية، حيث يقول 3٪ بأنهم ينفقون أكثر مما يكسبون كل شهر، وذلك مقارنة مع نسبة 9٪ المسجلة العام 2014.

وتؤكد الدراسة أن أكثر من 51٪ من الناس يقولون بأنهم يدخرون ما يبقى من أموالهم في معظم الأشهر، مقارنة بنسبة 24٪ خلال العام 2014. ولكن نسبة الأشخاص الذين يقولون بأنهم لم أو نادراً ما يدخرون الأموال انخفضت إلى 5٪ مقارنة مع 14٪ خلال العام 2014.

وبهذه المناسبة، قال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة في مصرف أبوظبي الإسلامي: «تظهر نتائج مؤشر «موني سمارت» أن عددا كبيرا من الأفراد لديهم الوعي والرغبة في متابعة أمورهم المالية وحجم إنفاقهم، ونعتقد أن ذلك يمثل أنباءً إيجابية للغاية. ونحن في المصرف باعتبارنا مؤسسة مالية مسؤولة، نهدف إلى تمكين عملائنا الكرام من اتخاذ القرارات المالية المستنيرة والصحيحة».