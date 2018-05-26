مؤشر: سكان الإمارات يتابعون إنفاق أموالهم بشكل دقيق

أبوظبي (الاتحاد)
أشارت نتائج مؤشر «موني سمارت»، الذي أطلقه مصرف أبوظبي الإسلامي، أن سكان دولة الإمارات لديهم الوعي الكافي بمتابعة إدارة وإنفاق أموالهم بشكل دقيق مقارنة مع نتائج المؤشر في عام 2014، كما أن هناك انخفاضا في عدد الأفراد من الذين ينفقون الأموال خارج حدود إمكانياتهم مقارنة بعام 2014.
ويقدم مؤشر «موني سمارت» معلومات حول الاتجاهات المتعلقة بالسلامة والتوعية المالية، بما يشمل الادخار وإدارة الديون والاستثمار. ويعتمد المؤشر على استبيانات دورية لعيّنة تضم 1300 من سكان دولة الإمارات ممن يزيد دخلهم على 10 آلاف درهم شهريا، مع العلم أن المؤشر يستند أيضاً إلى مقارنة الإجابات مع نتائج استطلاع رأي غير منشور تم إجراؤه في العام 2014. واستناداً إلى الدراسة الاستبيانية الجديدة للمؤشر، أكد 56٪ من الأشخاص المُستطلعة آراؤهم بأنهم يتتبّعون «أوضاعهم الماليّة وإنفاقهم بدقة»، بما يعادل ارتفاعاً عن نسبة 52% خلال العام 2014، ما يشير إلى أن الناس يبدون حرصاً أكبر على وضع ميزانية مستقرة وإدارة شؤونهم المالية الشخصية.
|
وتؤكد الدراسة أن أكثر من 51٪ من الناس يقولون بأنهم يدخرون ما يبقى من أموالهم في معظم الأشهر، مقارنة بنسبة 24٪ خلال العام 2014. ولكن نسبة الأشخاص الذين يقولون بأنهم لم أو نادراً ما يدخرون الأموال انخفضت إلى 5٪ مقارنة مع 14٪ خلال العام 2014.
|