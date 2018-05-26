«سيدات أعمال الإمارات» يشارك في مؤتمر طريق الحرير بكازاخستان

دبي (الاتحاد)

يشارك مجلس سيدات أعمال الإمارات في المؤتمر العالمي لطريق الحرير، والذي يعقد بمناسبة الذكرى العشرين لمدينة آستانا، عاصمة كازاخستان في يوليو المقبل.

وقالت فريدة عبد الله قمبر العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، في بيان، إن مشاركة المجلس بهذا المؤتمر العالمي الذي يضم قادة الشركات العالمية والمؤسسات المالية والشخصيات الحكومية والعلمية وممثلي المنظمات غير الحكومية والدولية ووسائل الإعلام من أكثر من 60 دولة على طول طريق الحرير، تأتي في إطار حرص قطاع سيدات الأعمال بالدولة على التواصل مع نظرائه العالميين، وتجاوبا مع توجهات حكومة الإمارات لدعم مشروع طريق الحرير الجديد الذي ينعكس إيجاباً على الدولة عبر الاستفادة بأن تصبح الإمارات متمثلة في دبي مركزاً مثالياً لـ«طريق الحرير»، وما ينتج عنه من تأثيرات اقتصادية وتجارية مهمة، بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط حزام «طريق الحرير» الجديد، وتزامناً مع تزايد النشاط المصرفي للمصارف الصينية في دبي وتأسيس فروع جديدة لها في المنطقة.