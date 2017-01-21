دبي (الاتحاد)

قال أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا: إن مؤشر السوق السعودي سجل خلال تعاملات الأسبوع الماضي أداءً ضعيفاً مستمراً في التداول دون حاجز الـ7000، متوقعاً أن يعاود المؤشر موجات من الصعود قد يصل مداها مستوى المقاومة الرئيسى عند 7579 خلال تداولات الربع الحالي.

وتوقع العشري تواصُل موجات الصعود صوب مستويات المقاومة حول منطقة المقاومة الشرعية عند 8000 فيما بعد، مطالباً مستثمري السوق بعدم الإفراط في التشاؤم بل واستخدام المستويات الحالية في تكوين مراكز شراء في الأوراق محسوبة المخاطر دون التسرع في جني الربح مع الإشارة إلى استمرار تداول المؤشر في مناطق غير عالية المخاطر في التوقيت الحالي مما يفسر انتعاشة جديد قد تكون مؤجلة، مؤكداً أنه من غير المستبعد أن يتبنى المؤشر ارتداداً مباشراً خلال تداولات الأسابيع القليلة المقبلة.

وبالنسبة إلى مؤشر قطر الذي تداول بشكل إيجابي الأسبوع الماضي، قال العشري: إن المؤشر نجح في الاستمرار في تداوله قرب حاجز الـ11000 مستمراً في محاولاته الناجحة لتجاوز مستوى المقاومة الأول عند 11089 مما سيفتح الباب أمام المؤشر لاستهداف مستويات مقاومة جديدة قد يصل مداها مستوى المقاومة الرئيسي عند 11478 خلال تداولات الشهر الجديد.

وأضاف: «ما زالت النظرة متفائلة إلى حدٍّ ما بالنسبة إلى تداول مؤشر السوق القطري وذلك مع احتمالية التراجع المؤقت على سبيل التصحيح صوب منطقة الدعم المهمة عند 10719 قبل استكمال مستهدفات الصعود المرتقبة على المدى المتوسط، غير أنه لا ينبغي على المؤشر تجاوز منطقة الدعم المذكورة هبوطاً وإلا سوف يعد ذلك تضخماً للمخاطر مما يستوجب معه قطع الخسارة والانسحاب بشكل مؤقت على الأقل».

وبالنسبة إلى المؤشر المصري «EGX30» فقد نجح في الاندفاع صعوداً من جديد خلال تداولات الأسبوع الماضي ليسجل ارتفاعات جديدة حقق فيها سعره الأعلى الجديد عند 13544 قبل أن يتراجع تصحيحاً وبشكل عنيف صوب أدنى مستوياته قرب مستوى الدعم الأول عند 12780.

وقال العشري: إن تراجع المؤشر المصري كان متوقعاً، مؤكداً أن المؤشر المصري أصبح يتداول في مستويات عالية المخاطر وقد يتراجع في أي توقيت وبشكل مباشر صوب مستويات الدعم في تصحيحٍ هو بالفعل مضطرٌّ إليه وذلك لتسجيل سعر أدنى منطقي على خرائط اتجاهه للمدى المتوسط.

وأضاف أنه على الرغم من الاعتقاد في تواصل موجات التراجع تصحيحاً صوب مستويات دعم جديدة قد يصل مداها مستويات الدعم قرب حاجز الدعم النفسى عند 12000 على المدى المتوسط أو القصير فإن ذلك حتى الآن لا يشكل خطراً على موجات صعود، لافتاً إلى أن المؤشر مرشح لتسجيل أرقام تاريخية جديدة ستتحقق غالباً خلال تداولات النصف الأول من العام الحالي.

ونصح العشري بعدم الإفراط في التشاؤم فما زال السوق المصري في طور الانتعاش ولكن ينبغي التحوط بتسييل الصفقات التي تشبعت شراءً وأصبحت عالية المخاطر لاضطرارها إلى التصحيح ولا يوجد خطر جسيم من إعادة شرائها عند مناطق الدعم الرئيسية لها.