«نواة للطاقة» تواصل الاستعدادات لبدء العمليات التشغيلية في المحطة الأولى لـ «براكة»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت شركة «نواة للطاقة»، المرحلة التالية من الاستعدادات لمباشرة العمليات التشغيلية للمحطة الأولى من المشروع الإماراتي للطاقة النووية السليمة في براكة.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشريكها في الائتلاف المشترك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» مؤخراً باستكمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى، حيث قامت شركة «نواة للطاقة» بإجراء مراجعة شاملة للجاهزيّة التشغيلية لتحديد مدى زمني لبدء تشغيل أول محطة للطاقة النووية السلمية في العالم العربي، بهدف التأكد من مواكبة نهج دولة الإمارات في تبني أعلى معايير السلامة والجودة، والحرص على تقديمها كنموذج دولي يحتذى به في جميع المشاريع العملاقة وبخاصة الاستراتيجية منها، وخلصت المراجعة المبنية على حقائق ومعلومات والتي أجرتها «نواة» إلى أن تحميل حزم الوقود النووي اللازمة لبدء العمليات التشغيلية للمحطة الأولى سيبدأ خلال الفترة بين نهاية العام 2019 ومطلع 2020.

وتم تنفيذ المراجعة الشاملة للجدول الزمني للجاهزية التشغيلية استناداً إلى أعلى معايير الأداء والسلامة النووية وأفضل الممارسات العالمية الخاصة بإدارة المشاريع باعتبارها عنصراً رئيساً، حيث شمل ذلك اتخاذ قراراتٍ مهمة تعزز الالتزام بهذه المعايير. كما بينت نتائج مراجعة الاستعدادات التشغيلية للمحطة الأولى الوقت الذي يلزم مشغلي المفاعل لاستكمال الاستعدادات التشغيلية والحصول على الموافقات الرقابية لضمان عمليات تشغيل نووية آمنة ومستدامة.

وبمجرد الانتهاء بنجاح من جميع الاستعدادات التشغيلية، واستكمال متطلبات الرقابة النووية، ستبدأ «نواة» بعد حصولها على رخصة تشغيل المحطة الأولى من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في تحميل الوقود النووي في مفاعل المحطة وبدء العمليات التشغيلية الأولية.

وقال مارك ريدمان، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة: «تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة هو ركيزة أساسية لكافة الأنشطة والأعمال في شركة نواة. وبناءً على ذلك تم إجراء المراجعة قياسا إلى المعايير النووية العالمية حيث تضمنت تحليلاً شاملاً للإجراءات المتبقية واللازمة للعمليات التشغيلية النووية، ونحن على ثقة بأن المدى الزمني الجديد لتحميل الوقود في مفاعل المحطة الأولى سيمكن (نواة) من بدء العمليات التشغيلية الأولية وفق أعلى معايير السلامة والجودة».