مطر النيادي: استضافة الإمارات لمؤتمر الطاقة العالمي 2019 تؤكد مكانتها العالمية البارزة

حوار: بسام عبد السميع، هاشم المحمد

تستضيف دولة الإمارات في سبتمبر من العام المقبل 2019، مؤتمر الطاقة العالمي في نسخته الـ 24 بالعاصمة أبوظبي، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في سابقة تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط، وهو ما يدعم مكانة الدولة على خريطة الطاقة العالمية، كما ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة عضو بمنظمة «أوبك» هذا الحدث العالمي البارز، الذي بدأ في العام 1924 ويعقد كل 3 سنوات ويعد الأقدم والأكثر تأثيراً في العالم، ويتناول مختلف مجالات الطاقة وتطوراتها في العالم.

ويتوقع أن يستقطب هذا الحدث الذي يقام على مدى 4 أيام تحت شعار «طاقة من أجل الازدهار»، أكثر من 15 ألف زائر، ويحضره عدد من رؤساء الدول والحكومات ونحو 70 وزيراً، إلى جانب حضور 2500 عارض، ويعد الحدث العالمي أحد أبرز الأحداث الموسمية في قطاع الطاقة بالعالم.

وقال الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الطاقة العالمي 2019، في حوار مع «الاتحاد»: «إن دولة الإمارات تستشرف المستقبل بواقعية، وبنظرة متفائلة، وتؤمن بأن الحوار وتبادل الخبرات والابتكار هو السبيل للانطلاق نحو آفاق التطور والنمو والازدهار، ومن خلال الجمع بين الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة عبر استضافة المؤتمر سنتمكن من تعزيز الفهم حول القضايا الرئيسة التي تؤثر على حياتنا ومستقبل الأجيال المقبلة».

وأضاف: تكشف استضافة الدولة، المؤتمر العالمي للطاقة 2019، ثقة العالم في رؤية وحكمة دولة الإمارات.