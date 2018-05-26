مبيعات المركبات التجارية في الإمارات تنمو %7.7 في 2018

يوسف العربي (دبي)

تسهم مشاريع البينة التحتية في الإمارات وتسارع وتيرة الاستعدادات لاستضافة معرض إكسبو 2020 في دعم نمو مبيعات السيارات الجديدة في الدولة، ولاسيما المركبات التجارية التي تتجه إلى تحقيق زيادة بنسبة 7.7% وهو الأعلى منذ خمس سنوات كما تتجه السيارات الخاصة إلى زيادة أقل بواقع 3%، بحسب تقرير حديث لـ«بزنس مونيتور إنترناشيونال» «BIM» البريطانية المتخصصة في دراسات الأسواق.

وأفاد تقرير «بي إم أي» بأن مبيعات السيارات الجديدة في الإمارات بلغت نحو 271 ألفاً و451 سيارة خلال العام 2017، مؤكدة اتجاه القطاع نحو استعادة النمو لسوق المركبات الجديدة في الدولة خلال العام 2018 بعد عامين من التراجعات.

وأوضح التقرير الفصلي لـ«قطاع السيارات» والخاص بالنصف الأول من العام الحالي والذي صدر أمس أنه في ضوء المؤشرات المتوافرة عن سير حركة المبيعات خلال الفترة المنقضية من العام 2018 سينمو السوق بنسبة 3.8% مسجلاً نحو 281.7 ألف مركبة جديدة.

واحتفظت الإمارات بموقعها كأفضل سوق للسيارات الجديدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط مسجلة 69.5 نقطة على مؤشر الفرص والمخاطر للعام 2018 بفارق عشر نقاط عن الدولة التي حلت في المركز الثاني، وبفارق 13.5 نقطة عن المركز الثالث.