ارتفاع أسعار الذهب بنسبة %1

واشنطن (د ب ا)

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب استقرارا ملحوظا خلال تعاملات أمس الأول، في الوقت الذي لم تتمكن فيه من الحفاظ على مكاسبها الكبيرة في منتصف الأسبوع الحالي على خلفية التوترات الجيوسياسية.

كانت كوريا الشمالية قد تعاملت بعقلانية مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء قمته المقررة مع كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية، وهو ما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين وقلص جاذبية الذهب كملاذ استثماري آمن.

وقد تراجع سعر الذهب خلال تعاملات الجمعة بواقع 70 سنتا أي أقل من 0.1% إلى 1303.70 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل، في حين أنهى المعدن الأصفر تعاملات الأسبوع بارتفاع نسبته 1% مقارنة بمستواه في ختام الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أعلنت وزارة التجارة الأميركية تراجع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي، بأكثر من التوقعات بفضل التراجع القوي للطلب على معدات النقل.