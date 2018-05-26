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بوتين يدعو قادة العالم إلى المشاركة خلال منتدى سان بطرسبورغ

روسيا تستضيف فعاليات «العالمية للصناعة والتصنيع 2019»
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تاريخ النشر: الأحد 27 مايو 2018

سان بطرسبورغ (الاتحاد)

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استضافة بلاده للدورة الثانية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في مدينة إيكاتيرنبيرغ في العام 2019. وتعتبر القمة أول منتدى صناعي عالمي يعمل على تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في صياغة مستقبل قطاع الصناعة العالمية، وتمكينه من دفع عجلة النمو الاقتصادي وبناء الازدهار العالمي.

وجاء إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن استضافة الدورة الثانية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع خلال جلسة حوارية جمعته بكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس الأول، في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وقال فلاديمير بوتين: «يسرني أن أدعو الحضور إلى المشاركة في الدورة الثانية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع والتي ستستضيفها روسيا في مدينة إيكاتيرنبيرغ في منطقة الأورال. وستركز القمة على استخدامات التقنيات المتقدمة والمبتكرة لتنمية الاقتصادات والقطاع الصناعي والمجالات الأخرى».

وبموجب هذا الإعلان، تكون القمة العالمية للصناعة والتصنيع القمة الأولى من نوعها على مستوى الدولة التي تنطلق إلى العالمية بعد عام واحد فقط على تنظيمها في أبوظبي.

وستساهم استضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2019 في روسيا في تعظيم أثر الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الصناعة العالمي، من خلال نشر الخبرات وأفضل الممارسات والمعايير الصناعية على أوسع نطاق عالمي. وستعمل القمة، التي ستقام بالتزامن مع معرض أنوبروم الصناعي الدولي العاشر، على تطوير نهج تحولي لصياغة مستقبل قطاع الصناعة بما يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. ... المزيد
     
 

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