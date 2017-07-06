الحاجز المرجاني العظيم.. غير معرض للخطر

وارسو (أ ف ب)

قررت لجنة التراث العالمي في منظمة اليونسكو المجتمعة في كراكوفا أنه لا داعي لإدراج الحاجز المرجاني العظيم على قائمة المواقع المعرضة للخطر، بحسب ما أعلنت متحدثة باسم المنظمة أمس.

وجاء في القرار الصادر عن اللجنة الأربعاء أنها تنظر بعين «القلق العميق إلى ابيضاض الحاجز المرجاني» ونفوق الشعاب بين عامي 2016 و2017، لكنها ترى أنه على الرغم من ذلك ليس من الضروري أن يدرج الحاجز على قائمة الواقع المعرضة للخطر.

وقالت المتحدثة: «إن اللجنة ترحّب بالتقدّم في المبادرات التي أطلقتها السلطات الأسترالية للحفاظ على الحاجز المرجاني العظيم».

ويؤدي الابيضاض إلى تلف يفقد الشعاب المرجانية لونها. وهو عائد إلى ارتفاع في حرارة المياه، ما يؤدي إلى طرد الطحالب التي توفر للمرجان لونه ومغذياته.

ويمكن للشعاب أن تتعافى في حال بردت مياه المحيط إلا أنها قد تنفق في حال تواصلت الظاهرة.

وتعرض هذا النظام البيئي الممتد على 2300 كيلومتر، وهو الأكبر في العالم، لموجتي ابيضاض كبيرتين في العامين الماضيين، بسبب ارتفاع حرارة المحيطات.