179 مليار عملية استماع لموسيقى الإنترنت

نيويورك (أ ف ب)

واصل الاستماع إلى الموسيقى عبر الإنترنت نموه القوي في النصف الأول من العام الجاري«58,5%» في حين استمرت مبيعات الألبومات بالتراجع «13,9 %» على ما أظهر تقرير صادر عن الشركة المتخصصة بازانغل ميوزيك، وبلغ عدد عمليات الاستماع إلى الموسيقى عند الطلب خلال الأشهر الستة الأخيرة 179 مليار عملية بارتفاع قدره 58,5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، وفي غضون سنتين زاد العدد الإجمالي لعمليات الاستماع إلى الموسيقى بهذه الطريقة أكثر من ثلاث مرات «3,2 مرة» على ما أظهرت الأرقام الجديدة.

وفي مؤشر إيجابي لأوساط الموسيقى زادت نسبة عمليات الاستماع عبر اشتراكات، منتقلة من 73,5 % في النصف الأول من العام 2016 إلى 78,6 % للفترة نفسها من 2017، وبموازاة ذلك، تراجعت مبيعات الألبومات بنسبة 13,9 %. وخلافاً لكل التوقعات فإن رقم أعمال مبيعات الأسطوانات المدمجة والفينيل لم يتراجع سوى بنسبة 2,1 % في حين أن المبيعات الرقمية تراجعت بمعدل 24,3 %.