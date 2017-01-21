28,21 مليون درهم محصلة شراء الأجانب في الأسواق المحلية

دبي (الاتحاد)

بلغ صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي نحو 28,21 مليون درهم محصلة (شراء)، توزعت على 57,52 مليون درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وما يقارب 29,13 مليون درهم محصلة (بيع) في سوق دبي المالي.

وبلغت محصلة تعاملات المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع (بيع) بنحو 27,1 مليون درهم، حيث كانت محصلة تعاملاتهم (بيع) في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 15,86 مليون درهم، ونحو 11,3 مليون درهم صافي مبيعات في سوق دبي المالي.

وتظهر بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء 497,15 مليون سهم بقيمة 748,15 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي، في حين باعوا 494,13 مليون سهم بقيمة 690,62 مليون درهم، وهو ما يؤشر إلى زيادة نشاط المستثمرين الأجانب في سوق العاصمة واقتناعهم بشراء الأسهم المحلية، حيث بلغ صافي (شراء) المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي 57,52 مليون درهم، وبلغت حصتهم 37,14% من قيمة الأسهم المتداولة، في حين استحوذوا على نسبة 33% من كمية الأسهم المتداولة.

وبلغ صافي تعاملات المستثمرين الخليجيين (شراء) بنحو 43,81 مليون درهم من مشتريات بقيمة 109,53 مليون درهم ومبيعات بقيمة 65,71 مليون درهم، فيما بلغ صافي (شراء) المستثمرين الأجانب غير العرب 24,67 مليون درهم من مشتريات بقيمة 321,98 مليون درهم ومبيعات بقيمة 297,3 مليون درهم. في حين جاءت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 10,96 مليون درهم من مشتريات من الأسهم بقيمة 316,64 مليون درهم ومبيعات بقيمة 327,61 مليون درهم.