دعوات لمنع إعدام شاب ذكي مضطرب نفسياً

واشنطن (أ ف ب)

دعا مسؤولون في الأمم المتحدة سلطات ولاية فيرجينيا الأميركية إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص مدان بجريمة قتل قال الأطباء إنه مصاب باضطرابات نفسية.

وكان وليام مورفا مسجونا لإدانته بمحاولة تنفيذ سطو مسلح حين نقل إلى المستشفى أغسطس 2006 لتلقي بعض العلاجات، فتمكن من الإفلات من حارسه وسرقة سلاحه وإطلاق النار على حارس أمن وقتله.. وفي اليوم التالي، أطلق النار على عناصر من الشرطة كانوا يلاحقونه فقتل أحدهم.

وحكم عليه بالإعدام عام 2008، رغم أن الأطباء قالوا إنه مصاب باضطرابات من فئة انفصام بالشخصية.

ويقول المدافعون عنه إنه لا يميّز ما يقوم به من أفعال، وأن المحلفين لم يكونوا على دراية بحقيقة وضعه النفسي، علما أن الادعاء وصفه بأنه شخص ذكي.

ومعروف عن مورفا أنه كان في شبابه غريب الأطوار، يمشي حافي القدمين في الشتاء، وينام أحيانا في الغابة مغطيا نفسه بأوراق الشجر، وكان يشعر أنه عرضة لمؤامرة تستهدف قتله، وأنه يملك قدرات فوق العادة.

وقال في إحدى جلسات محاكمته «لكن كثيرون مثلي سيتجمعون قريبا وسيجتاحون حضارتكم».