المجالس في رمضان.. طاعة وعبادة وآداب

خولة علي (دبي)
تأخذ الزيارات بين الأهل والأصحاب شكلاً من أشكال الطاعة والعبادة في الشهر الفضيل، وهي من المظاهر الرمضانية التي تظهر بصورة واضحة وجلية بين الأسر في المجتمعات الإسلامية، وصورة تدفعنا إلى توثيق هذه اللحظات الجميلة، ونبذ كل ما قد يعكر صفو اللقاء أو يقطع هذا الوصال. ولهذه المجالس والملتقيات الاجتماعية آداب خاصة، يحدثنا عنها الدكتور عبد الله الكمالي الواعظ في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، قائلا: من خصائص شهر رمضان المبارك أنه شهر الطاعة والعبادة، ومن أنواع الطاعات التي يحرص الناس عليها في شهر رمضان المبارك، صلة الأرحام والتواصل والزيارات، وقد يجتمعون في مجالس رمضانية في ليالي الشهر الفضيل ويتجاذبون أطراف الحديث، فالنفس تسعد بالاجتماع بالأصحاب والزملاء، وكما يقال.. الإنسان مدني بطبعه، وبعضهم يحرص على دعوة بعض أرحامه وزملائه، ممن لم يرهم منذ مدة طويلة تقوية لأواصر المحبة والصلة وهذا عمل صالح طيب يقوم به جمع كبير من أبناء المجتمع، بل وبعضهم يتوارث هذا المجلس عن جده، ثم والده، ثم يقوم هو بالجلوس إلى الناس في الشهر الفضيل وإكرامهم. وهذا جانب جميل من سير الأبناء على طريق الآباء والأجداد في فعل العادات الحميدة التي يتميز بها الناس في دولة الإمارات. ومن النقاط الإيجابية التي نلمسها في المجالس الرمضانية تبني جهات حكومية لهذه المجالس، وهذا يؤكد دور هذه المجالس في التوجيه ونفع شرائح المجتمع كافة.
صلة لا قطيعة
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تخصيص وقت للأهل
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