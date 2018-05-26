رمضان في عُمان.. فرحة تملأ القلوب

هناء الحمادي (أبوظبي)

شهر رمضان في سلطنة عُمان، له طابعه الخاص، خاصة في الولايات والقرى العمانية، حيث تزدان بالعادات والتقاليد الجميلة التي ما زال الكثير من شعبها يمارسها، وقد لا تختلف تلك العادات والتقاليد والاحتفال بقدوم الشهر الفضيل عن غيرها من البلدان العربية، ومن العادات الجميلة المعروفة التي يشتهر بها أهل السلطنة، التواصل بين الجيران، والذي يوثق علاقات المودة والإخاء وحسن الجوار، كما يتبادل الجيران وجبات الإفطار فيما بينهم.

رمضان في عُمان محبة ومودة، إخاء وتعاون، هكذا عبر عوض أحمد البلوشي من سلطنة عُمان عن عادات وتقاليد السلطنة في الشهر الفضيل بقوله: «قبل رمضان بعدة أسابيع تتسابق الكثير من الأسر لتوفير احتياجات الشهر الفضيل من المواد الغذائية وكل ما يحتاجه، فالجميع يستقبل هذا الضيف العزيز الذي يزورنا في السنة مرة بحفاوة وفرحة تملأ القلوب، ومع انطلاق أول أيام الشهر الفضيل، تتسارع الخطوات لاستقباله بكل حفاوة من إعداد الكثير من الأطباق الرمضانية التي تتزين بها السفرة العمانية».

ويضيف: «مع حلول وقت الإفطار يسمع الجميع مدفع الإفطار وطلقاته، لكنه يصوم بقية أيام الشهر، ويبقى أذان المغرب وحده معبراً عن موعد الإفطار للصائمين في جميع أنحاء السلطنة».

تبادل الإطباق