حساب «ماسنجر» من دون «فيسبوك»

ينافس تطبيق المراسلات الفورية «ماسنجر» بقوة التطبيقات الأخرى من نفس الفئة مثل واتس أب، فايبر، تلجرام، سكايب وتطبيق لاين. والمعلومة التي قد لا يعلمها الكثيرون، أن بالإمكان إنشاء حساب على تطبيق ماسنجر دون الحاجة لأن يكون لدى المستخدم حساب على تطبيق فيسبوك. ولعمل ذلك، قم بتحميل التطبيق، ثم قم بالخطوات التالية:

- انتقل إلى ماسنجر فيسبوك، انقر على خيار «ليس لدى حساب على فيسبوك» وهذا من أجل استخدام الماسنجر من دون فيسبوك، وبعد ذلك تقوم بإدخال رقم الهاتف، ثم يطلب منك تأكيد رقمك عبر إدخال الكود الذي وصل في رسالة sms إلى هاتفك.

- في هذه الخطوة يطلب منك إدخال الاسم الأول، واسم العائلة ثم النقر على متابعة، حدد صورة أو التقاط صورة بكاميرا الهاتف، ثم ستظهر جميع جهات الاتصال التي تستخدم ماسنجر فيسبوك، يمكنك إضافة جميع جهات الاتصال أو بعضها أو تجاوز وتخطي هذه الخطوة.

- الآن، سوف يصبح لديك حساب على الفيسبوك ماسنجر فقط من دون فيسبوك، ويمكنك التواصل والدردشة وإجراء مكالمات الفيديو بالصوت والصورة إلى غير ذلك.

- خلال إنشاء الحساب، لن يطلب منك التطبيق إنشاء كلمة السر، لهذا يتوجب عليك بعد الانتهاء من إنشاء الحساب، أن تقوم بعمل تسجيل الخروج من الماسنجر ثم تقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك والنقر على نسيان الباسورد، هنا سيصل كود إلى الهاتف لتأكيد الحساب، بمجر كتابة هذا الكود سوف يطلب منك الماسنجر إدخال كلمة السر أو باسورد جديدة لحسابك في الماسنجر.

- في أي وقت بعد ذلك، سيكون بإمكانك تسجيل الدخول إلى حساب ماسنجر الفيسبوك باستخدام رقم الهاتف وكلمة السر كما في بعض التطبيقات الأخرى.