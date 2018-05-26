ساعة تحول ذراعك إلى شاشة باللمس

مع انتشار الذكاء الاصطناعي، لم يعد هناك حدود لما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا لمستخدميها. ومؤخراً كشف الباحثون في جامعة كارنيغي ميلون الأميركية النقاب عن ساعة ذكية جديدة تُسمى LumiWatch فريدة من نوعها، تستطيع تحويل جزء من الذراع إلى شاشة تعمل باللمس لتتيح إمكانية التكبير والتصغير والتمرير سريعاً كما لو كانت هاتفاً ذكياً.

ونشر باحثون فيديو، يشرح كيفية عمل الساعة، حيث يقوم النموذج الأولي من الساعة بحسب الفيديو، بإسقاط مساحة تفاعلية على ذراع المُستخدم ما يسمح له بالنقر على جلد ذراعه في هذه المنطقة من أجل استخدام الساعة. كما يُظهر الفيديو كيفية عمل واجهة الجهاز، حيث يمكن التمرير إلى اليسار لإلغاء قفل الساعة، ثم يتم عرض التطبيقات عليها. ويمكن للساعة أن تعرض البيانات في مساحة تصل إلى 40 سنتيمتراً بدقة 1024×400 بكسل، وقال باحثون إن هذه المساحة أكبر 5 مرات تقريباً من الواجهة المتعارف عليها في الساعات الذكية.

وتحتوي الساعة بحسب موقع CNET على لوحة إلكترونية رئيسة وجهاز عرض بيانات وحساس للعمق وحاوية معدنية وبطارية. ويستخدم جهاز عرض البيانات المدمج بها ثلاثة ألوان ليزر هي الأحمر والأزرق والأخضر، كما أنه يعمل بكفاءة عالية حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. ويعمل جهاز عرض البيانات بتقنية المسح بالليزر بشدة إضاءة تصل إلى 15 لومن، مع دعم خاصية التتبع ثنائي الأبعاد للأصابع.