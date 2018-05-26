أفضل التطبيقات لمشاهدة الأفلام والمسلسلات

يحيى أبوسالم (دبي)

على مدى السنوات الماضية، كان التلفاز إحدى أهم أدوات التسلية وتمضية الوقت، حيث تعكف العائلات في شهر رمضان على متابعة المسلسلات والبرامج التلفزيونية. واليوم ومع طفرة الهواتف والأجهزة الذكية، بات التلفاز من الأجهزة التقليدية التي لا يلتف حولها سوى من لم ينخرطوا في موجة الذكاء الاصطناعي، أو من لم يعجبهم ما تقدمه لهم هذه الطفرة التكنولوجية من إمكانات وخدمات لم نسمع بها من قبل. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ظهر الكثير من «شركات البث» العالمية، والتي توفر محتواها الرقمي بسهولة وببساطة لمستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية، وتقدم لهم ميزات وإمكانات، أصبحت قنوات بث التلفاز التقليدية تعجز عن مجاراتها أو منافستها. ولعل أفضل خدمة لمشاهدة المحتوى الرقمي من مسلسلات وأفلام وبرامج تلفزيونية في العالم العربي، هي خدمة «شاهد» التي تقدمها «إم بي سي»، والتي يمكن تحميل التطبيق الخاص بها على أي جهاز ذكي أو كمبيوتر شخصي أو حتى بعض أجهزة التلفاز الذكية، والقادرة على عرض المحتوى حسب سرعة «الإنترنت» لدى المستخدمين.

تطبيقات إماراتية

يمكن اعتبار خدمة «TV.AE» التي تقدمها شركة أبوظبي للإعلام، الخيار الثاني للعديد من المستخدمين، خصوصاً في المنطقة العربية، وسواء كنت من عشاق مشاهدة الحلقات الكاملة، مرة واحدة أو كنت تبحث عن محتوى محدد، يعتبر هذا التطبيق الواجهة الأسهل من أجل بقائك على علم بأحدث المحتويات المفضلة لديك، حيث يمكنك التمتع مع العائلة بتجربة فريدة من نوعها، بالإضافة إلى مشاهدة برامجك المفضلة بجودة عالية في الوقت الذي تريد. كما يمكن لمستخدمي التطبيق مشاهدة أفضل الأفلام العربية والعالمية، والبرامج الوثائقية، والمسلسلات، والقنوات التلفزيونية، وأقوى منافسات كرة القدم، بالإضافة إلى توافر محتوى جديد أسبوعياً.

أما بالنسبة لخدمة «أوان DCN Digital» والتابعة لشبكة قنوات دبي للإعلام، فهو يعد واحداً من أكبر التطبيقات المتخصصة في المحتوى الرقمي، حيث يحتوي على مكتبة فيديو رقمية تعتبر بحسب الجهة المنتجة، الأكبر في الشرق الأوسط للإعلام العربي. وتضم مجموعة من الأفلام والمسلسلات والعروض التلفزيونية. وسيوفر التطبيق لمستخدميه تجربة فريدة من نوعها، بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة كل ما تحبه مجاناً، من خلال باقة خدمات رقمية متنوعة وبجودة عالية. ومن خلال تطبيق «أوان» يمكنك الاستمتاع بخدمات البث الحي، الفيديو حسب الطلب و«الـكاتش اب» الأول من نوعه فالمنطقة، وهو تسجيل البث الحي المتواصل وإتاحته لمدة 48 ساعة، بالإضافة إلى خدمات متابعة المحتوى، حيث توقف... وغير ذلك الكثير.