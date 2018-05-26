حسن أبو السعود.. المايسترو

القاهرة (الاتحاد)

حسن أبو السعود من أشهر الموسيقيين الذين تواجدوا بموسيقاهم التصويرية وألحانهم في العديد من المسلسلات الرمضانية الشهيرة التي تنوعت بين الاجتماعية والصعيدية والتاريخية والتراجيدية والكوميدية، وتعاون فيها مع مخرجين كبار من مدرس إخراجية مختلفة، ورغم تركيزه منذ بدايته الفنية العام 1970 على العمل في العديد من الأفلام السينمائية الناجحة، ومنها: «العار»، و«واحدة بواحدة»، و«خمسة باب»، و«شهد الملكة»، و«السادة المرتشون»، و«الكيف»، و«جري الوحوش»، و«المدبح»، و«سلام يا صاحبي»، و«أربعة في مهمة رسمية»، وغيرها، إلا أنه قرر العام 1986 العمل في الدراما التلفزيونية التي عرضت خلال شهر رمضان.

وجاءت بدايته من خلال وضع موسيقى وألحان مسلسل «الكابتن جودة» لسمير غانم، وسعاد نصر، وإخراج أحمد بدر الدين، وفي نفس العام وضع لحن أغنية «بلدي يا بلدي» ضمن مسلسل «أولاد آدم» لعبدالمنعم إبراهيم، وفاروق الفيشاوي، ومحمد العربي، وفي العام التالي وضع موسيقى المسلسل الكوميدي الشهير «بكيزة وزغلول» لسهير البابلي، وإسعاد يونس، وصلاح قابيل، ومصطفى متولي، وزوزو نبيل، ووضع موسيقى الجزأين الرابع والخامس من مسلسل «ليالي الحلمية» من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبدالحافظ، واستكمل ما بدأه الموسيقار ميشيل المصري في الأجزاء الثلاثة الأولى من العمل الذي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم من مختلف الأجيال.

وشهد العام 1996 محطة مهمة في مشواره الفني، حيث قدم الموسيقى التصويرية التي كان لها دور رئيس في نجاح مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» لنور الشريف، وعبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك عن قصة لاحسان عبدالقدوس، وسيناريو وحوار مصطفى محرم، وإخراج أحمد توفيق، ثم قدم مسلسل «بريق في السحاب» لمصطفى فهمي، وكريمة مختار، وعلا رامي، وأحمد السقا، وإخراج علية ياسين، و«أهالينا» لصابرين، وحسن حسني، وخيرية أحمد، وهشام سليم، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، و«ملكة من الجنوب» لصفاء أبو السعود، وليلى طاهر، وكريمة مختار، و«نحن لا نزرع الشوك» لآثار الحكيم، وخالد النبوي، وياسر جلال، وإخراج حسين كمال، و«ضبط وحضار» لمحمود قابيل، وعزت أبو عوف، وأحمد خليل، وندى بسيوني، و«العطار والسبع بنات» لنور الشريف، وماجدة زكي، وسمية الألفي، و«عيش أيامك» لنور الشريف، وعبلة كامل، و«أولاد الأكابر» لحسين فهمي، ومحمد رياض، و«العمة نور» لنبيلة عبيد، وفاية عبد الغني، وعزت أبو عوف، وعبدالرحمن أبو زهرة، وكريمة مختار، وإخراج عادل الأعصر، و«سوق الزلط» لمصطفى فهمي، وجومانة مراد، وفادية عبدالغني، ومحمد رياض، و«أحلامنا الحلوة» لفاروق الفيشاوي، وأحمد بدير، ونرمين الفقي، وعلا غانم، وكان آخر مسلسلاته «سوق الخضار» العام 2006 لفيفي عبده، ومحمد وفيق، وجمال عبد الناصر، وسامي العدل، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي.