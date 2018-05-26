حسن أبو السعود.. المايسترو

القاهرة (الاتحاد)
حسن أبو السعود من أشهر الموسيقيين الذين تواجدوا بموسيقاهم التصويرية وألحانهم في العديد من المسلسلات الرمضانية الشهيرة التي تنوعت بين الاجتماعية والصعيدية والتاريخية والتراجيدية والكوميدية، وتعاون فيها مع مخرجين كبار من مدرس إخراجية مختلفة، ورغم تركيزه منذ بدايته الفنية العام 1970 على العمل في العديد من الأفلام السينمائية الناجحة، ومنها: «العار»، و«واحدة بواحدة»، و«خمسة باب»، و«شهد الملكة»، و«السادة المرتشون»، و«الكيف»، و«جري الوحوش»، و«المدبح»، و«سلام يا صاحبي»، و«أربعة في مهمة رسمية»، وغيرها، إلا أنه قرر العام 1986 العمل في الدراما التلفزيونية التي عرضت خلال شهر رمضان.
وجاءت بدايته من خلال وضع موسيقى وألحان مسلسل «الكابتن جودة» لسمير غانم، وسعاد نصر، وإخراج أحمد بدر الدين، وفي نفس العام وضع لحن أغنية «بلدي يا بلدي» ضمن مسلسل «أولاد آدم» لعبدالمنعم إبراهيم، وفاروق الفيشاوي، ومحمد العربي، وفي العام التالي وضع موسيقى المسلسل الكوميدي الشهير «بكيزة وزغلول» لسهير البابلي، وإسعاد يونس، وصلاح قابيل، ومصطفى متولي، وزوزو نبيل، ووضع موسيقى الجزأين الرابع والخامس من مسلسل «ليالي الحلمية» من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبدالحافظ، واستكمل ما بدأه الموسيقار ميشيل المصري في الأجزاء الثلاثة الأولى من العمل الذي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم من مختلف الأجيال.
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