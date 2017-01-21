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ارتفاع الأسهم الأقل من درهم اعتقاد خاطئ

أسهم المضاربة تجتذب السيولة وتحذيرات من الاندفاع للشراء
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تاريخ النشر: السبت 21 يناير 2017

حسام عبدالنبي (دبي)

سيطرت النزعة المضاربية على التعاملات التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، حيث اجتذبت الأسهم الصغيرة النسبة الأكبر من السيولة في ظل اندفاع المستثمرين الأفراد نحو تلك الأسهم، اعتقاداً منهم أنها قادرة على تحقيق مزيد من الارتفاعات بشكل سريع، وفضلاً عن ذلك فإن استقرار أسعار الأسهم طوال الأسابيع الماضية زاد من التفاؤل حول قدرتها على تحقيق مزيد من الارتفاعات.

ووفقاً لمحللين ماليين، فإن التعامل على تلك الأسهم يتسم بالمخاطرة العالية، لاسيما أن بعض الأسهم التي دخلت إلى قائمة الأسهم المفضلة للمضاربة لا توجد معلومات أو أخبار أو أحداث جوهرية يمكن أن تفسر ارتفاعاتها.

وأوضحوا أن انخفاض عدد الأسهم القابلة للتداول (المتاحة للتداول) في عدد من الشركات مزدوجة الإدراج كان السبب الوحيد لارتفاعها، حيث يمكن للمضاربين تحريك أسعارها بسهولة بخلاف الأسهم القيادية التي تتسم بعدد كبير من الأسهم المتاحة للتداول.

وأشاروا إلى أنه في المقابل فإن بعض الأسهم الصغيرة والتي شهدت مضاربات يمكن تفسير ارتفاعاتها بوجود احتمال إعلان بعض الأخبار الإيجابية حول تلك الشركات، لافتين إلى أن الأسهم القيادية ستعود لمشهد التداول خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع اقتراب موعد إعلان نتائج أعمالها ومقترحات توزيعات أرباحها.

مجرد احتمالات ... المزيد
     
 

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