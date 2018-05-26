المؤمنون مطالبون بالدخول في الإسلام بجميع تكاليفه

أحمد محمد (القاهرة)
اختار الله لعباده ديناً كاملاً شاملاً، لا يعتريه أي نقص أو خلل، وهو قادر على التكيف مع كل المستجدات في كل زمان ومكان، مع المحافظة عليه عقيدة وشريعة إلى أن تقوم الساعة، وهذا الدين كُلّ لا يتجزأ، ولا يجوز أخذ بعضه وترك بعض، بل لا بد من أخذه كله، فقد أمر الله تعالى المؤمنين أن يدخلوا فِي السِّلْمِ، في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئاً، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، بل الواجب أن يكون الهوى تبعاً للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه، من أفعال الخير، وما يعجز عنه، يلتزمه وينويه، ولما كان الدخول في السلم كافة، لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة الشيطان، وأن الله ابتدأ بالنداء على المؤمنين، لأن المقصود تنبيه خاص ومهم، يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ)، «سورة البقرة: الآية 208». قال ابن كثير، يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدقين برسوله، أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك، أُمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام، وهي كثيرة جداً ما استطاعوا منها.
قال ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وعكرمة، وقتادة، والسدي، وابن زيد، «ادخلوا في السلم» يعني الإسلام، وقيل الطاعة، و«كافة»، أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر، ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئاً، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، اعملوا الطاعات، واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
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والحق حين ينادي المؤمنين بأن يدخلوا في السلم كافة فالمعنى يحتمل أيضاً أنه سبحانه يخاطب المسلمين ألا يأخذوا بعضاً من الدين، ويتركوا البعض الآخر، فيقول لهم خذوا الإسلام كله وطبقوه كاملاً، لأن الإسلام يمثل بناء له أسس معلومة، وقواعد واضحة، فلا يحاول أحد أن يأخذ شيئاً من حكم بعيداً عن حكم آخر، وإلا لحدث الخلل.
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