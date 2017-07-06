«الخطوط المغربية» تتوقع رفع الحظر الأميركي عن الأجهزة الإلكترونية 19 يوليو

دبي (رويترز)







قال مسؤول كبير في شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية أمس إن الشركة تتوقع رفع الحظر الأميركي على اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية بالجزء المخصص للركاب على الطائرات المتجهة للولايات المتحدة بحلول 19 يوليو.



وفرضت الولايات المتحدة في مارس هذا الحظر على الرحلات القادمة من عشرة مطارات في ثماني دول، هي مصر والمغرب والأردن والإمارات والسعودية والكويت وقطر وتركيا، في مواجهة مخاوف من احتمال إخفاء مواد ناسفة في أجهزة إلكترونية يصطحبها الركاب على متن الطائرات.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «المفاوضات مع السلطات الأميركية جارية ونتوقع رفع الحظر بحلول 19 يوليو على أقصى تقدير»، ولم يتسن الاتصال بمسؤولين أميركيين للتعقيب. وتسير الخطوط الملكية المغربية المملوكة للدولة رحلات إلى الولايات المتحدة من مطار محمد الخامس في الدار البيضاء. ومن بين شركات الطيران الأخرى المتأثرة بالحظر الخطوط الملكية الأردنية والخطوط الجوية الكويتية ومصر للطيران.



وأعلنت الولايات المتحدة في 29 يونيو تشديد الإجراءات الأمنية في الرحلات المتجهة للبلاد، ويتطلب هذا مزيداً من الوقت لفحص الركاب والأجهزة الإلكترونية الشخصية. والقيود على اصطحاب الأجهزة الإلكترونية في الجزء المخصص للركاب قد تظل مفروضة على شركات الطيران التي تفشل في الالتزام بالمتطلبات الأمنية الجديدة.