بروكسل (د ب أ)

قالت المفوضية الأوروبية أمس: «إنه يجرى التحقيق مع شركات ميرك الألمانية للأدوية، وشركة جنرال إليكتريك الأميركية، وشركة كانون اليابانية، لاتهامهم بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي للاندماج».

وأرسلت المفوضية، التي يجب أن توافق على صفقات الاندماج التي تؤثر على الأسواق الأوروبية، بيانات اعتراضات للشركات على خلفية انتهاكات محتملة للقواعد الإجرائية، مشيرة إلى أن القرارات النهائية التي توافق على الاندماج سوف تستمر سارية المفعول. وأشارت المفوضية إلى أنه تم تقديم معلومات غير صحيحة أو مغلوطة لبيانات مراجعة الجهات التنظيمية الأوروبية حول صفقة استحواذ ميرك على شركة سيجما-الدرش الأميركية للكيماويات، وشراء جنرال إلكتريك لشركة ال ام ويند التي تصنع محركات تعمل بالرياح.

وفيما يتعلق بقضية استحواذ كانون على شركة توشيبا للأنظمة الطبية اليابانية، فإن المفوضية تحقق في ما إذا كان تم تطبيق الاندماج قبل إبلاغ الاتحاد الأوروبي والحصول على موافقته.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارجريتا فيستايجر: «نستطيع فقط أن نؤدي عملنا بصورة جيدة إذا استطعنا أن نعتمد على تعاون الشركات المعنية، عليها أن تحصل على موافقتنا قبل تطبيق صفقاتها، وعليها إمدادنا بالمعلومات الصحيحة والكاملة».