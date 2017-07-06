%23 زيادة في مبيعات السيارات المستوردة بكوريا

سيؤول (د ب أ)

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس استعادة شركة مرسيدس بنز الألمانية للسيارات الفارهة صدارة سوق السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية خلال يونيو الماضي. وقالت جمعية كوريا لمستوردي السيارات وموزعيها: إن مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بلغت 23775 سيارة، بزيادة نسبتها 22,6% عن الشهر السابق.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن سيارات مرسيدس باعت خلال الشهر الماضي 7783 سيارة في كوريا الجنوبية، وتلتها «بي.إم.دبليو» بمبيعات 5510 سيارات ثم لكزس بـ 1272 سيارة ثم فورد 1173 سيارة. من ناحية أخري، شهدت السيارات الكورية الجنوبية تراجعا في حصتها السوقية في الأسواق الثلاث الكبرى في العالم للسنة الرابعة على التوالي. وقالت صناعة السيارات أمس إن الحصة السوقية للسيارات الكورية الجنوبية بلغت 5,8% في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام في الأسواق الثلاث الكبرى، وهي أسواق الصين والولايات المتحدة وغرب أوروبا، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.