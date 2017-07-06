اكتشاف جزيئة جديدة في المادة

أ ف ب

اكتشفت جزيئة جديدة مؤلفة من ثلاثة جسيمات "كوارك"، وهي أصغر مكونات المادة المعروفة حتى اليوم، في مصادم الهدرونات الكبير، بحسب ما أعلنت اليوم الخميس المنظمة الأوروبية للبحوث العلمية.



وأوضح الباحث الفرنسي ماثيو تشارلز من مختبر الفيزياء النووية والطاقات العالية في المركز الوطني للأبحاث العلمية في فرنسا، الذي شارك في هذه الأبحاث "إنها جزيئة ثقيلة جدا وغير مستقرة".



وهذه الجزيئة الجديدة التي سميت "اكس. آي. سي. سي ++" مؤلفة من جسيمي كوارك ساحر وجسيم كوارك علوي وهي تنتمي إلى سلالة الباريونات.



وعمليا، كل المادة التي تحيط بنا مؤلفة من الباريونات التي من أشهر أنواعها البروتونات والنيوترونات. ويوجد ستة أنواع من الكوارك وأصناف متعددة من الباريون.

وجزيئة "اكس. آي. سي. سي ++" مذكورة في نظرية الفيزياء للجسيمات لكن لم يتم رصدها سابقا.

