السعودية تقلص رسوم تصدير الحديد والإسمنت



تاريخ النشر: الجمعة 07 يوليو 2017 الرياض (د ب أ) قررت السلطات السعودية أمس إيقاف الرسوم على تصدير الحديد لعامين وتخفيض رسوم تصدير الإسمنت 50%. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة أقرت آلية جديدة لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية. وكانت اللجنة الوزارية المختصة قد حددت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت بين 133-85 ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية للرسوم على منتج الحديد بين 58 و390 ريالاً للطن.