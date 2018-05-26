فتاوى يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء في الدولة

مسألة في الصيام
* سابقاً وبعد انتهاء الحيض، لم أكن أصوم الأيام التي أفطرتها إلا نادراً، والآن أشعر بندم كبير على ذلك. ماذا علي أن أفعل؟
- على المسلم أن يبادر بقضاء ما أفطره من شهر رمضان، فإن لم يبادر بالقضاء حتى أتى رمضان آخر وجب عليه مع القضاء الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم إن كان التأخير بغير عذر، فإن كان بعذر كاستمرار مرض أو سفر بحيث لم يتمكن بسببه من القضاء، فلا كفارة بل يجب القضاء فقط. لذا بعد التزامك بصيام أيام شهر رمضان الحالي، عليك قضاء تلك الأيام قبل حلول رمضان المقبل، ولا يجوز لك التهاون في ذلك، ما لم يمنعك العذر من مرض أو سفر، فإن أخرت القضاء إلى ما بعد ذلك بعد علمك بحرمة التأخير فلا بد من الكفارة المذكورة سابقاً. والله تعالى أعلم
|
* زوج لا يصوم شهر رمضان المبارك، وزوجته تطبخ له الأكل وكل ما يحتاجه، لأن الزوجة يجب أن تطيع زوجها فهل يجب أن تفعل هذا أم لا؟
|