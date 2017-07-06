الأسهم اليابانية تتراجع

طوكيو (رويترز)

تراجعت الأسهم اليابانية أمس إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مع استمرار تأثير التوتر المتعلق بكوريا الشمالية على شهية المخاطرة فيما كان أداء قطاع التجزئة دون أداء السوق في ظل أرباح متواضعة لمتاجر التجزئة.

وانخفض المؤشر نيكي 0.4% ليقفل عند 19994.06 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 16 يونيو. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2% إلى 1615.53 نقطة. وتراجع مؤشر القطاع المصرفي 0.5% وانخفض سهما ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية وسوميتومو ميتسوي المالية 0.7%. وانخفض سهم لاوسون التي تدير متاجر تجزئة 3.4% بعد انخفاض أرباحها التشغيلية 6.9% على أساس سنوي إلى 16.25 مليار ين في الربع المنتهي في مايو.