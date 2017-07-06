الذهب يتراجع بعد نشر محضر اجتماع المركزي الأميركي

بنجالورو (رويترز)

انخفض الذهب أمس، بعدما أظهر محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) انقسام واضعي السياسات بشأن توقعات التضخم وكيفية تأثيرها على الوتيرة المستقبلية لرفع أسعار الفائدة.

وأظهرت تفاصيل الاجتماع، الذي عقد يومي 13 و14 يونيو وصوت فيه المجلس لصالح رفع أسعار الفائدة، أن العديد من المسؤولين كانوا يريدون إعلان بدء عملية خفض محفظة المجلس الكبيرة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بحلول نهاية أغسطس، بينما أراد آخرون الانتظار حتى وقت لاحق من العام.

وبحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1224.24 دولار للأوقية (الأونصة).

لكن المعدن الأصفر استعاد بعض مكاسبه بعدما تراجع إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع عند 1217.14 دولار للأوقية، أمس الأربعاء.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.2% إلى 1223.70 دولار للأوقية.